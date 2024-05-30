Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı: Jülide Kural'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Usta aktör Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Oyuncu Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İnanır'ın, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.
Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:
"Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."
75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda da felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.