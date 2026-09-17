Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

'Köy Doktoru', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Kaynanalar' gibi yapımlarda yer alan tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi, Film San Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

''SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ''

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara'da 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.

DT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. ​Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun. ​Seni çok özleyeceğiz."

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MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 22 Nisan 1945 yılında dünyaya geldi. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya başladı. Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı. Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlarla tanındı. Sanatçı, 15 Eylül 2026'da 81 yaşında hayatını kaybetti.