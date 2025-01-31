Usta oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti

"Dublaj bizim yan işimizdi. Paramızı tiyatronun yanı sıra dublajla kazanırdık. Bana göre seslendirme, tiyatrocuların yapması gereken bir iştir. Stüdyoya, oradan da radyoya koştura koştura çok yoruluyorduk. Oyuncu, her çeşit rolü oynayabilmeli. Biz tiyatroda böyle gördük. Komedi de trajedi de oynarsınız. Seslendirmede de her çeşit rolü sesinizin durumuna göre konuşabilirsiniz. Sesiniz bazı rollere daha iyi oturur. Seslendirmede Gazanfer Özcan ile çalıştık. O zamanlar arşivler bu kadar geniş değildi. Bizim konuştuğumuz zamanlar arşiv olmadığı için yeni konuşmacı arkadaşların seslendirmeleri biliniyor. Taş Devrinde Barni Moloztaş, Bugs Bunny tavşan ve Şirinlerin 'Şirin Babası'nı seslendirdim. 1980'lerde yaptığım seslendirmelerdi. Rahmetli Gazanfer abiyle çok gülerdik. Yaptığımız bazı doğaçlamalardan seslendirme yönetmeni de çok keyif alırdı ve eğlenirdi."