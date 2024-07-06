Usta oyuncu Tuluğ Çizgen, şimdi nerede ne yapıyor?

Hafta Sonu Dergisi'nin Instagram sayfasında Mezin Dedeyi imzasıyla yer alan habere göre Tuluğ Çizgen, şimdilerde Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdürüyor.

Bir süredir unutkanlık hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçının durumu, bakımevine ilk geldiğinde kötüymüş. Çizgen, şimdilerde kendine biraz olsa da gelmiş. Ünlü oyuncuya, bakımevinde doktor kontrolleri aksatılmadan çok güzel ilgileniliyor. İşte Hafta Sonu'nun Instagram hesabında yer alan o paylaşım: