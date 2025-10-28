Uykucu filminin galası yapıldı! Galada Çağatay Ulusoy'u sevgilisi yalnız bırakmadı
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığ ‘Uykucu’ filminin özel gösterimi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Galada Çağatay Ulusoy'u sevgilisi Aslıhan Malbora ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği aksiyon türündeki "Uykucu" filminin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.
Poll Films imzalı ve Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği film, 29 Ekim'de sinema salonlarında vizyona girecek.
AKM'de yapılan bu özel gösterime, filmin oyuncularının yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'u sevgilisi Aslıhan Malbora da yalnız bırakmadı ve filmin sonunda onu tebrik ederek sarıldı.