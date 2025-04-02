Uzak Şehir 20. bölümden ilk kareler yayınlandı
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisinin 20. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’ dizisi her pazartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir,7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alya, Cihan’ın tek aşkı olan Meryem’i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya’ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem’i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan’ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan’a Meryem’e aşık olmadığı konusunda direterek Alya’dan uzaklaşmaması için çabalar.
Kaya ise Zerrin’in Demir’le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir’in konağında alır. Kaya’nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir’e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.