Uzak Şehir 20. bölümden ilk kareler yayınlandı

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya, Cihan’ın tek aşkı olan Meryem’i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya’ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem’i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan’ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan’a Meryem’e aşık olmadığı konusunda direterek Alya’dan uzaklaşmaması için çabalar.