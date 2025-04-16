Uzak Şehir 22. bölümden ilk kareler yayınlandı
İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin 22. bölümden ilk kareler yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizi ‘Uzak Şehir’ başladığı günden bu yana Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi.
Reyting rekorları kıran ve Mardin’de çekilen Uzak Şehir, her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Pazartesi günü ekrana gelen 21. bölüm 18 reytingi geçti Bu hafta Tüm Seyirciler'de 18.07, AB'de 12.16 ve ABC1'de 16.87 reytingle zirvede yer aldı.
Uzak Şehir, 21 Nisan Pazartesi günü 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
Uzak Şehir son bölümde neler oldu?
Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.