Uzak Şehir 26. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günü 26. bölümle izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisinin 26. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’ dizisi her pazartesi Kanal D ekranlarına izleyicileri kilitlemeye devam ediyor.
İkilinin uyumu ve sahnedeki duygusal yakınlaşmalar izleyicilerden tam not alırken dizi her her hafta reyting rekoru kırıyor.
Sevilen dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi günü 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekrana kilitledi. Sadakat Hanım’ın kovduğu Alya’nın bu durumu kabul etmeyip konağın kapısını yakarak içeri girdiği anlar bölüme damgasını vurdu. Alevlerin arasından içeri giren Alya’nın, “Burası benim de konağım” sözleriyle Sadakat’e rest çektiği anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.