Uzak Şehir 26. bölümden ilk kareler yayınlandı

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekrana kilitledi. Sadakat Hanım’ın kovduğu Alya’nın bu durumu kabul etmeyip konağın kapısını yakarak içeri girdiği anlar bölüme damgasını vurdu. Alevlerin arasından içeri giren Alya’nın, “Burası benim de konağım” sözleriyle Sadakat’e rest çektiği anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.