Uzak Şehir 28. bölümden ilk kareler yayınlandı
İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi 2 Haziran tarihinde sezon finali yapacak. Dizinin 28. sezon finali bölümünden yeni kareler yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ‘Uzak Şehir’ dizisi 2 Haziran tarihinde sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinden ilk fragman ve ilk görseller yayınlandı.
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Yeni bölümde Alboralar, Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlandığını görünce feryat figan ederek Kaya'ya koşuyor.
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Zerrin ise bu duruma dayanamayıp kendini bir köprüde buluyor.
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Şahin ve Nare en sonunda nikah masasında kavuşurken Alya ve Cihan da her şeyi geride bırakıp birbirlerine yar olabilecek mi?