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Uzak Şehir dizisi sezon finali kamera arkası fotoğrafları yayınlandı! Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti
Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 2 Haziran tarihinde yayınlanan bölüm ile sezon finali yaptı. Şimdi de Uzak Şehir dizisi sezon finali kamera arkası fotoğrafları yayınlandı. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.
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AyNA Yapım imzalı Mardin’de çekilen dizi Uzak Şehir , oyuncu kadrosu, müzikleri ve hikayesiyle bir sezon izleyiciyi ekran başına kilitledi.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Pazartesi günü yayınlanan sezon finalinde, Cihan’ın Alya’ya duyduğu aşkı açıkça itiraf ettiği duygusal anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Uzak Şehir’in son bölümü hem dramatik yapısıyla hem de oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni kazandı.
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin sezon finali tüm kategorilerde zirveye yerleşti.