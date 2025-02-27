Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık

Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde kadrodan ayrıldı.

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Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık - Resim : 1

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, ekranlara her hafta Pazartesi günleri damgasını vurmaya devam ediyor.  

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Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık - Resim : 2

 Her hafta izleyicinin heyecanla takip ettiğinizi Uzak Şehir dizisinde bir ismin ayrılacağı söylendi. 

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Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık - Resim : 3

Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher, diziye Mahmut Ağa karakteriyle dahil olmuştu.

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Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık - Resim : 4

Sedat'ın babası ve Albora ailesinin ezeli düşmanı Mahmut Ağa, 17. bölümde diziye veda edecek. 