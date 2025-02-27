Uzak Şehir dizisinde şaşırtan ayrılık
Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde kadrodan ayrıldı.
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Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, ekranlara her hafta Pazartesi günleri damgasını vurmaya devam ediyor.
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Her hafta izleyicinin heyecanla takip ettiğinizi Uzak Şehir dizisinde bir ismin ayrılacağı söylendi.
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Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher, diziye Mahmut Ağa karakteriyle dahil olmuştu.
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Sedat'ın babası ve Albora ailesinin ezeli düşmanı Mahmut Ağa, 17. bölümde diziye veda edecek.