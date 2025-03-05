Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden ilk kareler yayınlandı
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 17. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’ dizisi her pazartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son bölümde Alya, Cihan ve Mine'yi aynı yere çağırarak bir araya getirdi ve masaya, anlaşmalı boşanma protokolünü koyarak Cihan’a uzatıp, okuyup, imzalamasını istedi. Cihan, kayıtsız bir şekilde "Okumama gerek yok." diyerek hızlıca imzasını attı.
Uzak Şehir şarkılarıyla da izleyiciyi etkilerken en can alıcı sahnelerde Sıla Gençoğlu'nun ‘Yoruldum’ şarkısı yüreklere işledi. Dedublüman’ın 'Belki' şarkısı ise Alya’nın Mine ile Cihan’ın ilişkisinin olduğunu fark ettiği anlarda ekrana geldi.
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 17. bölümünden ilk kareler yayınlandı.