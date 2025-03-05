Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden ilk kareler yayınlandı

Uzak Şehir şarkılarıyla da izleyiciyi etkilerken en can alıcı sahnelerde Sıla Gençoğlu'nun ‘Yoruldum’ şarkısı yüreklere işledi. Dedublüman’ın 'Belki' şarkısı ise Alya’nın Mine ile Cihan’ın ilişkisinin olduğunu fark ettiği anlarda ekrana geldi.