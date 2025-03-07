Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 10 Mart Pazartesi günü 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden yeni kareler yayınlandı. 

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Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 2

Uzak Şehir 17. bölüünde, Alya ve Cihan'ın ilişkisi Sadakat Hanım'ın teklifiyle daha da karışır. Cihan, annesinin Alya'ya boşanma karşılığı yaptığı teklifi öğrenir.

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Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 3

Sadakat'in Alya ve Cihan'ın arasını bozmak için tek umudu Mine'dir. Cihan'ın Alya'ya olan hislerine artık Alya'nın da kayıtsız kalmadığı apaçık ortadadır. 

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Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 4

Boşanma davasındayken yaşanan olay diziye damga vurur. Cihan Alya'ya çok saygı duyduğunu ve onu sevdiğini söyler.  Cihan'la Alya boşanacak mı yoksa birbirlerine açılarak ilişkiye devam mı edecekler? merak konusu. 