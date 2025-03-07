Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisinin 17. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 10 Mart Pazartesi günü 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden yeni kareler yayınlandı.
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Uzak Şehir 17. bölüünde, Alya ve Cihan'ın ilişkisi Sadakat Hanım'ın teklifiyle daha da karışır. Cihan, annesinin Alya'ya boşanma karşılığı yaptığı teklifi öğrenir.
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Sadakat'in Alya ve Cihan'ın arasını bozmak için tek umudu Mine'dir. Cihan'ın Alya'ya olan hislerine artık Alya'nın da kayıtsız kalmadığı apaçık ortadadır.
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Boşanma davasındayken yaşanan olay diziye damga vurur. Cihan Alya'ya çok saygı duyduğunu ve onu sevdiğini söyler. Cihan'la Alya boşanacak mı yoksa birbirlerine açılarak ilişkiye devam mı edecekler? merak konusu.