Uzak Şehir dizisinin Nare'si Sahra Şaş: "Kendimi Jennifer Lopez'e benzetmeye başladım!"
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’de “Nare” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sahra Şaş, imajıyla Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında konuştu.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide “Nare” karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Sahra Şaş, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkat çekiyor.
Sahra Şaş, katıldığı ödül törenindeki imajıyla Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında sessizliğini bozdu.
Hakan Genceye röportaj veren Uzak Şehir'in Nare'si konuyla ilgili "Şimdiye kadar bir tek menajerim beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım. Sanırım insanların yakın hissettiği bir yüz oldum" dedi.
Açıklamalarına devam eden oyuncu Şaş, "Sokakta artık Nare'yim. Geçenlerde marketten peynir alırken yanıma bir genç kız geldi ve bana sarıldı. İnsanlar gerçekten beni aileden biri, kızları gibi de hissediyor olabilirler" ifadelerini kullandı.