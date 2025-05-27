Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden ilk fragman: "Canım zaten hep yanıyor..."
Pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı.Yeni bölümde Sadakat’ın Kaya feryatları duygulandırıyor. Fragmana ise Alya’nın Cihan’a pamsuman yaparken aralarındaki diyalog damga vuruyor.
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Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 28. bölüm sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Uzak Şehir yeni bölümüyle 2 Haziran Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.
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Sadakat ve Cihan uçurumun kenarındayken arabanın uçuruma yuvarlanmış olduğunu görüyorlar. Sadakat "Kaya’nın bindiği araba bu Cihan oğlumu kurtar" diye feryat ediyor.
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Demir ise Zerrin'e "Bütün ailemi yok ettiler. Her şeyimi aldılar elimden. Ben de onların elinden her şeyi alacağım" diyor.
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Zerrin ise intihar etmek için üzgün bir şekilde bir köprünün yanına gidiyor.