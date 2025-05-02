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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Beni içeri sokacaksın, Halis’in olduğu koğuşa!”
Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Alya’nın vefat eden eşi Boran hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor. Sadakat hanım oğlu Boran’ın ölümünden Alya’yı sorumlu tutuyor, gerginlikler yaşanıyor...
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Her hafta tüm kategorilerde reytinglerde birinci olan Uzak Şehir’in 24. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile 5 Mayıs tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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Yeni bölümde annesiyle birlikte Boran'ın katili Halis'in yanına giden Alya, Cihan'a yakalanınca bayılıyor. Gerçekleri öğrenen Cihan, sinir krizi geçiriyor.
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Alya’nın annesi Fikriye’nin Alya’nın vefat eden eşi Boran hakkında bildiği gerçekler ortaya çıkınca konak fena karışıyor.
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Albora ailesi oğulları Boran’ın ölümünden Alya’yı suçlu tutuyor. Sadakat Hanım ve Alya arasında gerginlikler yaşanıyor ve Alya’yı evden kovuyor.