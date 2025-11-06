Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Boran'ın katili benim babam!"
Kanal D ekranlarının her Pazartesi izleyiciyle buluşan popüler dizisi Uzak Şehir, 37. bölümüyle izleyicileri büyük bir gerilim yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni fragmanda Şahin'in "Boran'ın katili benim babam!" sözleri gündem oluyor. Babasından hesap sormak isteyen Şahin, öte yandan yaşadığı suçluluk duygusuyla herkesin önünde silahı kendi kafasına dayıyor...
Kanal D'nin, başrollerinde Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal'ın (Alya) yer aldığı, reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı izleyicisini Mardin'in etkileyici atmosferinde geçen dramatik olaylarla ekrana kilitlemeye devam ediyor.
10 Kasım'da ekrana gelecek olan yeni bölümden ikinci fragman yayınlandı.
Ecmel, kurduğu sinsi tuzaklarla Cihan'ı bir kez daha zor durumda bırakmaya çalışıyor. Ecmel'in oğlu Şahin'i bile tuzağa düşürecek kadar gözünü karartması, Albora ailesini büyük bir tehlikeye atıyor.
Cihan artık Alya'nın baya bir Albora kadını olduğunu düşünüyor. Alya ise "Ben hala sadece anneyim, bide senin eşinim işte" diye cevap veriyor.