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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!"
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 25. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alya’nın "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!" diyerek konağı ateşe vermesi "Burası benim de konağım" diyerek Sadakat’a rest çekmesi damga vurdu.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günleri seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 25. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Alya ve Sadakat arasındaki ipler iyice geriliyor. Alya’nın "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!" diyerek konağı ateşe veriyor ve "Burası benim de konağım" diyerek Sadakat’a rest çekiyor.
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Cihan o sırada hapishanede "Boran’a kim kıydı, kim kıydırdı cevabını almadan ben buradan çıkmayacağım" diyor.
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Sadakat Cihan’a "Sen başka şeylerle ilgilendiğin için bunlar oldu" derken Cihan da "Başka şeyler dediğin Alya’nın hayatı. Daha önemlisi mi var?" diyerek Alya’yı koruyor.