Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!"

Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 23. bölümünden 2 .fragman yayınlandı. Fragmanda Nare canı ile mücadele ederken, Cihan ise sabrının son noktasında... Alya ise annesinin başına gelenlerden habersiz.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" - Resim : 1

Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 23. bölümünden 2. fragman yayınlandı. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" - Resim : 2

Yeni fragmanda Nare hastanede can çekişirken ortalık karışıyor ve herkes birbirini suçluyor.  Şahin Özkan'a "Biz birbirimizi seviyoruz en başından beri" diyerek üstüne yürüyor.

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" - Resim : 3

Cihan ise sabrının son noktasında. Herkese hastanede "Susun" diye bağırıyor. Annesine ise "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" diyor. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" - Resim : 4

Alya annesindeki fotoğrafları görüyor, "Bunları başka kimse gördü mü?" diye soruyor. 