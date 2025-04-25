Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!"
Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 23. bölümünden 2 .fragman yayınlandı. Fragmanda Nare canı ile mücadele ederken, Cihan ise sabrının son noktasında... Alya ise annesinin başına gelenlerden habersiz.
1 / 9
Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 23. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
2 / 9
Yeni fragmanda Nare hastanede can çekişirken ortalık karışıyor ve herkes birbirini suçluyor. Şahin Özkan'a "Biz birbirimizi seviyoruz en başından beri" diyerek üstüne yürüyor.
3 / 9
Cihan ise sabrının son noktasında. Herkese hastanede "Susun" diye bağırıyor. Annesine ise "Nare'ye yaptıkların için af dileyeceksin anne!" diyor.
4 / 9
Alya annesindeki fotoğrafları görüyor, "Bunları başka kimse gördü mü?" diye soruyor.