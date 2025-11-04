Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben seni kaybetmek istemiyorum, kaybedemem!

Gözde yapımlardan biri olan "Uzak Şehir" dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin takipçilerini sevindirecek bir gelişme olarak, merakla beklenen 37. bölümüne ait ilk fragman yayınlandı. Fragmana Cihan'ın "Ben seni kaybetmek istemiyorum, kaybedemem! sözleri damga vurdu.

Özge Çolak
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi sevilen oyuncuların paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinin merakla beklenen yeni bölümü için ilk tanıtım geldi.

  

Dizi, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanmaya devam ederken, izleyiciler, yayınlanan bu ilk fragmanla 37. bölümde yaşanacak heyecan dolu gelişmelere dair ilk ipuçlarını almış oldu.

 Yeni bölümde konağa gelen polisler, durumu daha da karmaşık hale getirir. Alya, bu baskın sırasında Cihan'ın tehlikeden uzaklaşması için büyük çaba sarf eder.

