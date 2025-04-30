Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!"

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 24. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Cihan'ın Alyaya sarılarak ağladığı ve 'O çocuk bana 'baba' dedi... Ben onu korumak zorundayım!' sözleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!" - Resim : 1

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin  24. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!" - Resim : 2

Alya, annesiyle birlikte Boran'ın katili Halis'in yanına gidiyor ve Cihan'a yakalanınca bayılıyor. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!" - Resim : 3

Halis, Fikriye'yi Boran'ın yerini söylemesi karşılığında para aldığını Cihan'a söylemekle tehdit ediyor. Fikriye ise, kızı için her şeyi yapmayı göze alıyor.

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!" - Resim : 4

Sadakat, abisinin özleyen Kaya'yı teselli etmeye çalışıyor. 