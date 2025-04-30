Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım!"
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 24. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Cihan'ın Alyaya sarılarak ağladığı ve 'O çocuk bana 'baba' dedi... Ben onu korumak zorundayım!' sözleri damga vurdu.
1 / 9
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 24. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
2 / 9
Alya, annesiyle birlikte Boran'ın katili Halis'in yanına gidiyor ve Cihan'a yakalanınca bayılıyor.
3 / 9
Halis, Fikriye'yi Boran'ın yerini söylemesi karşılığında para aldığını Cihan'a söylemekle tehdit ediyor. Fikriye ise, kızı için her şeyi yapmayı göze alıyor.
4 / 9
Sadakat, abisinin özleyen Kaya'yı teselli etmeye çalışıyor.