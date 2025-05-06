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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Olur da bir gün düşersem, beni sen kaldır!"
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 25. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Alya’nın "Ben Alya Alborayım, ben bu konağın hanımağasıyım" dediği anlar ve Cihan’ın Alya’ya söylediği "Ben bütün imkansızlıkların farkındayım ama olur da bir gün düşersem, beni sen kaldır. Kaldır ki bir daha düşmeyeyim" sözleri damga vuruyor.
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Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 25. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Fragmanda Alya, "Ben Alya Alborayım, ben bu konağın hanımağasıyım" diyerek Sadakat Hanıma resti çekiyor.
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Cihan'ın hapse girmesiyle ortalık karışıyor. İçeridekilere tek tek hesap soruyor. Kardeşini öldüren kişiyi bulmaya çalışıyor.
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Zerrin bebeğin Demird'en olduğunu Kaya'ya söylüyor ve Kaya çıldırıyor.