Uzak Şehir oyuncusu Ozan Akbaba eşinin sağlık durumu sebebiyle sete ara verdi

UZAK ŞEHİR FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dikkat çekerken, yayın akışıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ozan Akbaba'nın, eşi taburcu olana kadar hastanede yanında kalacağı öğrenildi.