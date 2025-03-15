Uzak Şehir'de Alya'nın annesine hayat verecek olan Nursel Köse'den ilk set pozu geldi
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’e yeni bir oyuncu daha katıldı. Uzak Şehir'de Alya'nın annesine hayat verecek olan Nursel Köse'den ilk 'set' pozu da geldi.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir her Pazartesi ilgiyle takip ediliyor. Diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.
Nursel Köse, Alya’nın annesi Fikriye’ye hayat verecek. Alya'nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu, rolü ile dizinin dinamiklerini değiştirecek.
Uzak Şehir’in kadrosuna katılan usta oyuncu Nursel Köse, setten ilk karesini paylaştı. Mardin’de çekimleri devam eden dizinin setinde, Nursel Köse, Dilin Döğer ve Mine Kılıç bir araya gelerek objektiflere poz verdi. Döğer, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hoş gelmiş” notunu düştü.
Ünlü oyuncu Mardin’in tarihi mekanları da gezerek sosyal medya hesabından paylaştı.