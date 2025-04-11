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Uzak Şehir'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı! İşte Deniz Cihan'ın kaybolma sahneleri
Uzak Şehir dizisi, Kanal D'nin soluksuz izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Sevilen dizi Uzak Şehir'de Cihan Deniz’in gölde boğulduğu sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların sergilediği performanslar sosyal medyada gündem oldu.
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Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, her pazartesi seyircileri ekrana kilitliyor. Dizinin son bölümünde Alya'nın oğlu Deniz Cihan nehire düşmüştü.
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Cihan Deniz’i bulmak için herkes tek yürek oldu. Cihan ise hiç korkmadan suya atlayıp küçük Cihan'ı sağ salim annesi Alya'ya getirdi.
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Dizinin izleyicisinin panik ve endişeyle izlediği sahneler sosyal medyaya da damga vurdu.
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Dizinin resmi Youtube sayfasından Cihan Deniz’in nehirde boğulduğu sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.