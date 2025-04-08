Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan yanıt! Alper ile aşk var mı?
Uzak Şehir dizisinde 'Nare' karakterine hayat veren Sahra Şaş, uzun süredir partneri Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
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Kanal D sevilen dizisi “Uzak Şehir”de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, Etiler’deki bir mekân çıkışında görüntülendi.
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Bayram tatili için dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelen ünlü oyuncu “Tatilimin son günü. Havaalanına gidiyorum şimdi. Çalışmalarımız devam ediyor, alıştık oradaki hayata da. Bir süre daha oradayız. Her şey yolunda” dedi.
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Dizideki partneri Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Sahra Şaş çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
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'OLSA SÖYLERDİM'
Ünlü oyuncu, “Öyle bir durum yok. Çalışmaktan çok keyif aldığım bir partner. Olsa söylerdim. İnsanlar yakıştırıyorlar. Ama dediğim gibi böyle bir şey yok.”