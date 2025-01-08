'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir' dizisinde 'Sadakat Albora' karakterini canlandıran Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler bir hayli şaşırdı.
1 / 9
Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi başarılı oyuncuların oynadığı 'Uzak Şehir' dizisi başladığı günden itibaren reytingleri alt üst ediyor.
2 / 9
Dizide 'Sadakat Albora' karakterine hayat veren usta oyuncu Gonca Cilasun ise dizide en sevilen karakterlerden biri.
3 / 9
Ancak Gonca Cilasun'u 'Sadakat Albora' karakteriyle tanıyanlar, gerçek hayatta ünlü oyuncuyu görünce gözlerine inanamadı.
4 / 9
Dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu tanımakta güçlük çekeceksiniz...