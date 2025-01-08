'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir' dizisinde 'Sadakat Albora' karakterini canlandıran Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler bir hayli şaşırdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor - Resim : 1

Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi başarılı oyuncuların oynadığı 'Uzak Şehir' dizisi başladığı günden itibaren reytingleri alt üst ediyor.

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'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor - Resim : 2

Dizide 'Sadakat Albora' karakterine hayat veren usta oyuncu Gonca Cilasun ise dizide en sevilen karakterlerden biri. 

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'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor - Resim : 3

Ancak Gonca Cilasun'u 'Sadakat Albora' karakteriyle tanıyanlar, gerçek hayatta ünlü oyuncuyu görünce gözlerine inanamadı.

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'Uzak Şehir'in 'Sadakat'i Gonca Cilasun'u gerçek hayatta görenler şaşırıyor - Resim : 4

Dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu tanımakta güçlük çekeceksiniz...