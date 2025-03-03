Uzak Şehir'in yeni bölümünden 3. fragman: "Ben seni hak etmiyorum öyle mi?"
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan ve Alya arasındaki çekişme ve Cihan'ın "Ben seni hak etmiyorum öyle mi? O mu hakediyor seni?" sözleri damga vurdu.
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, bugün günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman da yayınlandı.
Uğur'la Alya'nın konuşmasını gören Cihan sinirleniyor. Cihan "Bu hastaneden ayrılıyorsun. Gitmiyorsun öyle mi? Bu herifi senin yanında bir daha görürsem senin gözünün önünde beynini dağıtırım. Ben sana haksızlık ediyor muşum öyle mi? Ben seni hak etmiyorum yani bu mu? O mu hakediyor seni?" diyor.
Alya da "Mine mi hakediyor seni? Ben soruyor muyum sana böyle saçma sapan sorular? Ben sana hesap vermek zorunda değilim. Ben de Uğur da hiçbir yere gitmiyoruz. Çok istiyorsan al sevgilini kendi açtığın bir muayenehanenin başına koy. Sonra rahat rahat görüşün." diye cevap veriyor.
Cihan da "Bu mu istediğin hakikaten?" diyor Alya da "Bu" diye çıkıyor ve Cihan odayı terkediyor.