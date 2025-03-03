Uzak Şehir'in yeni bölümünden 3. fragman: "Ben seni hak etmiyorum öyle mi?"

Uğur'la Alya'nın konuşmasını gören Cihan sinirleniyor. Cihan "Bu hastaneden ayrılıyorsun. Gitmiyorsun öyle mi? Bu herifi senin yanında bir daha görürsem senin gözünün önünde beynini dağıtırım. Ben sana haksızlık ediyor muşum öyle mi? Ben seni hak etmiyorum yani bu mu? O mu hakediyor seni?" diyor.