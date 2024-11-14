Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Oğlumu ayıramayacaksınız benden"
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Uzak Şehir dizisinin 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Sadakat Albora’nın Alya’ya attığı tokat yürekleri sızlatırken, Alya oğluyla Albora topraklarından gitmek için her şeyi göze alarak, yeni planlar yapmaya devam ediyor.
1 / 7
Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizi Uzak Şehir geçtiğimiz Pazartesi yayın hayatına başladı ve izleyici tarafından sevildi. Dizi, 18 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek.
2 / 7
Uzak Şehir dizisinin 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Alya kurşunu çıkarmak için Cihan Albora’ya yardım etmeye çalışsa da Sadakat Albora tehditlerine devam etti.
3 / 7
Kanal D’nin AyNa Yapım imzalı iddialı dizisinin yayınlanan fragmanda; Sadakat Albora’nın Alya’ya attığı tokat yürekleri sızlattı.
4 / 7
Oğluyla Albora topraklarından gitmek için her şeyi göze alan ve yeni planlar yapan Alya’nın bu sefer karşısına çıkan Demir Baybars engeli karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.