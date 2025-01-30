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Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal ile kardeşinin benzerliği şaşırttı! İkizi gibi...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in Alya'sına hayat veren Sinem Ünsal'ın kardeşi ile benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, son olarak kendisine adeta ikizi kadar benzeyen meslektaşı kız kardeşi Gizem Ünsal ile gündeme geldi.
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Siyah Beyaz Aşk', 'Mucize Doktor', 'Uzak Şehir' gibi yapımlarda yer alan Ünsal'a ikizi kadar benzeyen Gizem Ünsal'ın da ablası gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı..
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Kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Gizem Ünsal'ın hayatı merak konusu oldu.
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GİZEM ÜNSAL KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Ünsal, 2017 yılında oyunculuğa adım atarak birçok film ve dizi projesinde yer aldı.