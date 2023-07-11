Uzun ömür meyvesi papaya: Faydaları nedir, nelere iyi gelir?

Caricaceae familyasına ait olan ağacın her kısmı tıbbi açıdan faydalıdır. Meyve, karotenoidler, C vitamini, B vitamini, flavonoidler, folik asit, pantotenik asit gibi antioksidanlar ve potasyum ve magnezyum gibi çeşitli mineraller açısından zengindir. Bu özellikler, gözleri koruyucu etkiye, antioksidan kapasitesine, kanserle savaşma potansiyeline ve kan basıncını düşürmeye katkıda bulunur, bağışıklık güçlendirici etkileri vardır.

Geleneksel Çin tıbbına göre, papaya tohumları yenilebilir, acı bir tada sahiptir ve kolerayı tedavi edebilir. Dalları, yaprakları, kabuğu ve kökleri ile kaynatılan su içmek kusmayı ve ishali durdurabilir, kas spazmlarını giderebilir. Papaya dilimleri ayak mantarı ve benzeri rahatsızlıkları tedavi edebilir.

PAPAYA'NIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Papaya'nın karotenoidleri gözleri korur

Meyve karotenoidler açısından zengindir. Karotenoidler, kansere, atardamarların sertleşmesine veya daralmasına ve kalp krizlerine engel olan antioksidan etkiye sahiptir. Ek olarak, meyvede bulunan flavonoidler kuru göz hastalığını önleyebilir, gözün mukoza zarlarını koruyabilir ve bağışıklığı artırabilir.

Papayadaki folik asit kolorektal kanseri önleyici etkiye sahiptir

Folik asit takviyesinin, hücresel genleri onarabileceği ve polip oluşumunu engelleyebileceği için kolorektal kanser riskini azaltabileceğini öne sürülür.

Papayadaki magnezyum ve potasyum kan basıncını düşürebilir

Magnezyum kan basıncını düşürme etkisine sahiptir ve iltihaplanma ve uykusuzluk semptomlarını iyileştirir. Potasyum, vücuttaki sodyum içeriğini düzenler ve yüksek tansiyon semptomlarını iyileştirir. Hem magnezyum hem de potasyum kan basıncını düşürücü etkilere sahiptir.

Meyvenin likopeni kanser önleyici özellikler sunar

Meyve, antioksidan karotenoidlere ek olarak likopen de içerir. Likopen, radyasyondan korunma ve kanser önleyici özelliklere sahip bir antioksidandır. Domates, karpuz, pembe greyfurt, kayısı, pembe nar ve papaya likopen içerir. Düzenli tüketim birçok organda kanser riskini azaltarak tümörlerin büyümesini yavaşlatabilir.

Papayadaki C vitamini cilt sağlığı için güçlü bir antioksidandır

C vitamini önemli bir antioksidan etkiye sahiptir. Erken yaşlanmaya neden olabilecek zararlı serbest radikallere karşı cildi korumaya yardımcı olur. Ayrıca cilde sıkılığını ve elastikiyetini veren bir protein olan kollajen üretimine de katkıda bulunur. Düzenli olarak C vitamini alımı daha sağlıklı, daha parlak bir cilt sağlar.