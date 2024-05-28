Uzun zamandır görünmeyen Elçin Sangu'dan yanıt: Oyun oynuyordum

'BU GERÇEK DEĞİL, DEĞİL Mİ?'

Sangu'nun bu mesajına, "Bu gerçek değil, değil mi? Sponsorluk falan bu. Güzel kızlar bilgisayar oyunu oynamaz", "Fifa kadar sarıyor mu?" ve "Hiç beklemezdim, şaşırdım" gibi mesajlar geldi.