Uzun zamandır görünmeyen Elçin Sangu'dan yanıt: Oyun oynuyordum
Son oynadığı 'Çöp Adam' dizisinden sonra yeni bir projede yer almayan ve uzun süredir görünmeyen Elçin Sangu, hayranlarının 'Neredesin?' sorusuna yanıt verdi.
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Kiralık Aşk, Kurt Seyit ve Şura, Çöp Adam gibi başarılı projelerde rol alan Elçin Sangu, son dizisinden sonra yeni bir projede yer almamıştı.
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Takipçileri de Sangu'ya 'Nereye kayboldun?' diye soru yöneltti. 38 yaşındaki ünlü isim verdiği yanıt ile çok konuşuldu.
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'EVET, OYNAMAYAN BİLEMEZ'
Elçin Sangu, "Nereye kayboldun, sesin çıkmıyor' diyorlar! 'Baldur’s Gate' oynuyorum. Evet, oynamayan bilmez" mesajını yazdı.
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'BU GERÇEK DEĞİL, DEĞİL Mİ?'
Sangu'nun bu mesajına, "Bu gerçek değil, değil mi? Sponsorluk falan bu. Güzel kızlar bilgisayar oyunu oynamaz", "Fifa kadar sarıyor mu?" ve "Hiç beklemezdim, şaşırdım" gibi mesajlar geldi.