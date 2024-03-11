Vanessa Hudgens hamile olduğu Oscar'da ilan etti
Rol aldığı 'High School Musical' (2006) filmi ile genç yaşta şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens (35), ilk çocuğuna hamile olduğunu 96'ncı Oscar Ödülleri kırmızı halısında ilan etti.
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96'ncı Oscar töreninin kırmızı halısından her yıl olduğu gibi pek çok ünlü isim, birbirinden şık kıyafetleriyle geçti. 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens, hamile olduğunu kırmızı halıda ilan etti.
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Beyzbolcu Cole Tucker ile evli olan Vanessa Hudgens, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşen Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı canlı yayını sunuculuğunu yaparken büyüyen karnı da gözlerden kaçmadı.
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Vanessa Hudgens, Oscar töreni sonrası düzenlenen partide kıyafetini değiştirdi.
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Vanessa Hudgens, Cole Tucker ile üç ay önce Meksika'da 100 kadar yakınının katıldığı bir düğünle evlenmişti. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda; düğünlerini ormana 45 dakika uzaklıkta bir müze olan Azulik Sanat Şehri'nde gerçekleştirdiklerini söylemişti.