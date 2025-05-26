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"Var mısın? Yok musun?" yarışması ile tanınmıştı! Seda Aktuğlu evinin kapılarını ilk kez açtı
"Var Mısın Yok Musun?" programıyla tanınan Seda Aktuğlu daha sonra Survivor All Star ile hafızalara kazınmıştı. Samimi tavırları ile dikkat çeken ünlü isim Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu ve evinin kapılarını açtı.
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Survivor ve Var Mısın Yok Musun programı ile adını duyuran Seda Aktuğlu, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına konuk oldu.
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Bir dönem lise öğrencilerine Almanca öğretmenliği yapan Seda Aktuğlu,
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Seda Hanım’ın evi iki oda, bir salon ve Amerikan mutfağa sahip. Evde tek başına yaşıyor.
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Dekorasyon oldukça modern çizgiler taşıyor. Antrasit renkli koltuk hemen dikkat çekerken, salonun bir köşesi daha otantik bir hava taşıyor