Ve nihayet Cihan ile Alya öpüştü! Uzak Şehir muhteşem bir ara final verdi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir dün akşam sezon finali ile izleyiciyle buluştu. Dizi, sezon finalinde izleyicileri şok eden olaylar yaşandı. Alya’nın “Cihan, bitti…” sözlerine karşılık Cihan’ın “Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım Alya…” sözleri duygusal anlara sahne oldu. Dizinin finalinde ise beklenen an yaşandı ve Cihan, Alya'yı öptü!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir seyircinin sabırsızlıkla beklediği sezon finali dün akşam ekrana geldi.
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‘Uzak Şehir’ heyecan, aksiyon ve imkansız aşklarla dolu bir sezonu geride bıraktı.
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AyNa Yapım tarafından hazırlanan, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınandı.
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Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıktı. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade etti.