Ve nihayet Cihan ile Alya öpüştü! Uzak Şehir muhteşem bir ara final verdi

AyNa Yapım tarafından hazırlanan, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınandı.