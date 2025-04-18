Victoria Beckham'ın yeni yaşını hiç bilinmeyen fotoğraflarla kutladı

''EN HARİKA EŞ VE ANNE...''

Beckham "Hepimizin hayal edebileceği en harika eş, anne ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. Mükemmel bir gün geçir çünkü hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz." notuyla ünlü tasarımcının hiç görülmemiş çocukluk karelerini paylaştı.