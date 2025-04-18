Victoria Beckham'ın yeni yaşını hiç bilinmeyen fotoğraflarla kutladı
Ünü müzisyen ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, 51 yaşına girdi. Eski futbolcu David Beckham ise bu günü daha önce yayınlanmamış özel fotoğraflarla kutladı.
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Yıllar boyunca hem örnek çift hem de en yakıştırılan çift olarak karşımıza çıkan Victoria Beckham-David Beckham çifti, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündemde.
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Eski futbolcu David Beckham, eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
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''EN HARİKA EŞ VE ANNE...''
Beckham "Hepimizin hayal edebileceği en harika eş, anne ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. Mükemmel bir gün geçir çünkü hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz." notuyla ünlü tasarımcının hiç görülmemiş çocukluk karelerini paylaştı.
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Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan çiftin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.