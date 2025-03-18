Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile

30 yaşındaki Amerikalı model Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile - Resim : 1

Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in 37 yaşındaki kardeşi Josh Kushner ile 2018'de evlenen Kloss, oğlu Levi'yi 2021'de dünyaya getirdi. 2023 yılında ise ikinci çocuğu Elijah'ı kucağına almıştı. 

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Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile - Resim : 2

Ünlü Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü bebeği beklediklerini duyurdu. 

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Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile - Resim : 3

Büyüyen göbeğini gösterdiği fotoğrafları yayımlanayan Karlie Kloss; "Üç kişilik parti" notunu yazdı.

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Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile - Resim : 4

4 yaşında Levi ve 19 aylık Elijah adlarında iki oğlu olan Kloss, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıklamadı.