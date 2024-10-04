Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso'yu evlerinde ağırladı
Volkan ve Zeynep Sever Demirel çifti, İstanbul'da bulunan 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde misafir etti.
1 / 4
Sık sık Türkiye'ye gelen 53 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, son birkaç haftadır, İstanbul'da bulunuyor.
2 / 4
İspanyol yıldız, İstanbul'da geçirdiği süre boyunca Murat Boz gibi ünlü isimlerle de bir araya geldi.
3 / 4
Son olarak, Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde konuk etti.Pedro Alonso O'choro, Demirel çiftine bir resim hediye etti.
4 / 4
Anne olmak için gün sayan Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkürler" ifadelerini kullandı.