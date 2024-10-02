Volkan Demirel: Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar

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Yade ve Yeda adında iki kızı olan Zeynep-Volkan Demirel çifti, dün akşam bir filmin galasına katıldı.
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Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Volkan Demirel'e babalık heyecanı soruldu.
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'KIZ OLURSA CENNETİN KAPILARINI ARALAYACAKSIN DİYORLAR'
Volkan Demirel," Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi. Şu an daha belli değil. Belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa erkek de olursa sağlıklı olması önemli. Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna karakter sunarız" dedi.
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'HEP KIZ İSTİYORUM'
Zeynep Demirel de "Ben iki ablam olduğu için ve üç kız kardeş olduğumuz için hep kız istiyorum." açıklamasında bulundu.