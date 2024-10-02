Volkan Demirel: Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar

'KIZ OLURSA CENNETİN KAPILARINI ARALAYACAKSIN DİYORLAR'

Volkan Demirel," Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi. Şu an daha belli değil. Belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa erkek de olursa sağlıklı olması önemli. Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna karakter sunarız" dedi.