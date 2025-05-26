Volkan Demirel üçüncü bebekleri Yasmin'in son halini paylaştı
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, Şubat ayında üçüncü bebeklerini kucaklarına almıştı. Demirel üçüncü bebekleri Yasmin'in son halini paylaştı. Yasmin bebeğin Volkan Demirel'e olan benzerliği dikkat çekti.
Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile evlenmişti. Ünlü çift, Şubat ayında üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak 25 kilo aldığını belirtmişti ve Yasmin bebeğin yüzünü göstermişti.
Demirel, doğum sürecini "Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz… Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti. Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti" diye anlatmıştı.
Zeynep Demirel, dün büyük kızı Yade Demirel'in voleybol maçını izlemeye gitti.