Volkan Demirel ve Zeynep Sever boşanıyor mu? Ünlü isimden açıklama geldi
2010 yılında Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel ile dünya evine giren eski kaleci Volkan Demirel'in evliliklerinde sarsıntı yaşadıkları ve boşanacakları iddia edildi. Bugün Volkan Demirel'den jet bir yanıt geldi.
Örnek çift olarak bilinen Zeynep Demirel ve Volkan Demirel, 21 Eylül 2010'da dünya evine girmişlerdi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda adında bir kız çocuğu olmuştu.
Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in şimdi de evliliğinde yol ayrımında olduğu iddia ediliyordu.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt köşesinde ayrılıkla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:
''Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim. Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım.''