Volkan Demirel ve Zeynep Sever boşanıyor mu? Ünlü isimden açıklama geldi

''Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim. Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım.''