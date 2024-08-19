Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel 3. bebek heyecanını paylaştı
İki kız çocukları olan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çiftinden yeni bir haber geldi. Zeynep Sever, büyüyen karnını paylaşarak 'Fırında bir şeyler pişiyor' dedi.
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Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemdeydi. Uzun bir süre boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti, haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Demirel paylaşımında üçüncü çocuk müjdesini sevenlerine duyurdu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karnındaki şişkinlik dikkat çekti.
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Zeynep Sever Demirel paylaşımına, "Something is cooking in the ovena (Fırında bir şeyler pişiyor)" notunu düştü.