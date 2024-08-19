Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel 3. bebek heyecanını paylaştı

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemdeydi. Uzun bir süre boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti, haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.