Volkan Konak sahnede şarkılarla anıldı, ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu

DERYA ULUĞ

Volkan Konak’ı sahnede anan isimlerden biri de Derya Uluğ oldu. "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, bu anları "Zorlansam da duygularım müsaade ettiği kadar şarkılarını söyledik. Ah Volkan abi... 'Bahar vaktinde kırıldın' biz de paramparça olduk, sonsuz saygıyla. Nur içinde yat" notuyla paylaştı.