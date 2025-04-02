Volkan Konak sahnede şarkılarla anıldı, ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alırken aniden fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak'ı kendisi gibi sanatçı dostları sahnede şarkılarla andı.
58 yaşında hayata veda eden Kuzeyin Oğlu lakaplı sanatçı, ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü ismin vefatı sonrası sanatçı dostları, hayata veda eden arkadaşlarını sahnede şarkılarıyla andı. Bu anlar sosya medyadan paylaşıldı.
ÖYKÜ GÜRMAN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahne alan Öykü Gürman, Volkan Konak’ın "Yarim Yarim" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğuldu.
DERYA ULUĞ
Volkan Konak’ı sahnede anan isimlerden biri de Derya Uluğ oldu. "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, bu anları "Zorlansam da duygularım müsaade ettiği kadar şarkılarını söyledik. Ah Volkan abi... 'Bahar vaktinde kırıldın' biz de paramparça olduk, sonsuz saygıyla. Nur içinde yat" notuyla paylaştı.
ÖZCAN DENİZ
Bayramda sahnede olan isimlerden Özcan Deniz de Volkan Konak'ı "Yarim Yarim" şarkısıyla andı. Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.