Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygulandıran paylaşım: "Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım"

Volkan Konak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acılarını paylaşan ve bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür edilirken, sevenlerine şu ifadelerle seslenildi; "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."