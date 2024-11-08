Wanda Nara ile ayrılan Icardi'den Simge Sağın hamlesi
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'nın canlı yayında yeni aşkı L-Gante ile öpüşmesinin ardından beklenmedik bir hamle yaptı.
Wanda Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile yeniden bir araya gelerek Icardi'yi şaşkına çevirmişti. Icardi de canlı yayında öpüştükleri anları paylaşan Wanda Nara'yı sosyal medya hesabından takipten çıkmıştı.
WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA
''Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam.''
"WANDA ARTIK YOK"
Tüm bu olaylar gündemden günlerdir düşmezken Arjantin basınında bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Informatesalta adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin bir arkadaşının "Mauro'nun bir arkadaşı bana şöyle dedi: 'Burada (Türkiye) gözleri başka bir kadında, Wanda artık yok'' dediğini iddia etti.
Vazquez sözlerine şu şekilde devam etti: "Onu üç yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Francesca ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Wanda bunu biliyordu ve ne yaptı? Simge'nin Arjantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı"
BEKLENMEDİK HAMLE
Çıkan bu iddiaların ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Simge Sağın'ı takibe aldı. Şarkıcı da bu hamleye karşılık ünlü futbolcuyu geri takip etti ve son paylaşımını beğendi.