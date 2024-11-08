Wanda Nara ile ayrılan Icardi'den Simge Sağın hamlesi

"WANDA ARTIK YOK"

Tüm bu olaylar gündemden günlerdir düşmezken Arjantin basınında bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Informatesalta adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin bir arkadaşının "Mauro'nun bir arkadaşı bana şöyle dedi: 'Burada (Türkiye) gözleri başka bir kadında, Wanda artık yok'' dediğini iddia etti.

Vazquez sözlerine şu şekilde devam etti: "Onu üç yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Francesca ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Wanda bunu biliyordu ve ne yaptı? Simge'nin Arjantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı"