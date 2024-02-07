Wilma Elles: Doğumdan 14 gün sonra çalışmaya başladım!

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına alan 37 yaşındaki oyuncu Wilma Elles, modacı Melahat Şencan’ın önceki gün Fatih'te bir mekanda gerçekleşen defilesinde baş manken olarak yer aldı.
Wilma Elles, "Oyunculukta olduğu kadar podyumlarda iddialı mısınız?" sorusuna, "Boyumdan dolayı her zaman mankenlik yaptım. Mankenliği seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Her kadın bence prensestir" cevabını verdi.
"DOĞUMDAN ÖNCEKİ AKŞAM ETKİNLİKTEYDİM"
Ünlü oyuncu, "Çalışmaya başlamam iki hafta sürdü. Doğumdan önceki akşam Los Angeles'ta etkinlikteydim. Döndüm, doğurdum ve 14 gün sonra tekrar işe başladım. Önceden kadınlar tarlalarda çalışıyor, bebeklerini de üstünde taşıyorlarmış. Onları düşünüp kendimi böyle motive ediyorum. Bebeğimi de buraya getirdim çünkü daha çok küçük ve onu besliyorum” dedi.