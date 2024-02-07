Wilma Elles: Doğumdan 14 gün sonra çalışmaya başladım!

"DOĞUMDAN ÖNCEKİ AKŞAM ETKİNLİKTEYDİM"

Ünlü oyuncu, "Çalışmaya başlamam iki hafta sürdü. Doğumdan önceki akşam Los Angeles'ta etkinlikteydim. Döndüm, doğurdum ve 14 gün sonra tekrar işe başladım. Önceden kadınlar tarlalarda çalışıyor, bebeklerini de üstünde taşıyorlarmış. Onları düşünüp kendimi böyle motive ediyorum. Bebeğimi de buraya getirdim çünkü daha çok küçük ve onu besliyorum” dedi.