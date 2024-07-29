Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
İlk evliliğini 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile gerçekleştiren Wilma Elles'in bu evliliğinden Milat ve Melodi adından ikiz çocuğu bulunuyor. Wilma Elles, daha sonra 2022'de Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturmuş ve 2023'te de üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına almıştı.
Wilma Elles ile eşi Mehmet Şah Çelik motosiklet kazası geçirdi. Çift, motosikletle seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kaldığı esnada bir video çekerek ölümden döndüklerini söyleyen Elles, soluğu hastanede kaldı.
Bacağı ve kolundan yaralanan oyuncu, hastane önünde eşiyle verdiği pozu "Çok şükür ki ucuz atlattık. Yeni motorlarda birden bire fren sistemi, tekerlekler bloke olabilir. Çok şükür ki kas takmıştık ve yavaş gidiyorduk. Herkese kazasız belasız yollar" notuyla paylaştı.