Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

İlk evliliğini 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile gerçekleştiren Wilma Elles'in bu evliliğinden Milat ve Melodi adından ikiz çocuğu bulunuyor. Wilma Elles, daha sonra 2022'de Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturmuş ve 2023'te de üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına almıştı.