Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı - Resim : 1

Now’ın sevilen dizilerinden biri olan Yabani dizisinde rol alan Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı dizisinin setinde yakınlaşmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

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Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçen yaz beraber tatil de yapan çift ayrılık kararı aldı.

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Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı - Resim : 3

Öte yandan yeni sezonu cumartesi günü başlayacak olan “Yabani” dizisinde de Simay Barlas’ın hayat verdiği Rüya karakterinin tanıtımlarında da senaryo gereği öldüğünün gösterilmesi dikkat çekmişti.

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Yabani'nin yıldızları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı - Resim : 4

Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı aşkı geçen yılın son günlerinde ortaya çıkmıştı. Yabani’nin yıldızları daha sonra da Amerika tatilinde fanları tarafından görüntülendi.