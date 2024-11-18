Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ABD'de katıldığı bir davette kovboy tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı - Resim : 1

İki Yalancı, Güneşi Beklerken ve Kalp Yarası gibi dizilerde izlediğimiz oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bir davet için Los Angeles'a gitti.

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Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı - Resim : 2

Etkinlikte tercih ettiği kovboy tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Tanrısevsin, çekilen pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

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Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı - Resim : 3

"LOS ANGELES GECESİ"

Gecenin temasına uygun kovboy tarzıyla boy gösteren ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarına: 'Western style LA night' (Western stili, Los Angeles gecesi) notunu düştü.

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Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı - Resim : 4

BEĞENİ YAĞDI

Kombinini vintage takılarla taçlandıran ismin paylaşımlarına sevenlerinden 44 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorum geldi.