Yağmur Tanrısevsin'in kovboy tarzına beğeni yağdı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin ABD'de katıldığı bir davette kovboy tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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İki Yalancı, Güneşi Beklerken ve Kalp Yarası gibi dizilerde izlediğimiz oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bir davet için Los Angeles'a gitti.
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Etkinlikte tercih ettiği kovboy tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Tanrısevsin, çekilen pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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"LOS ANGELES GECESİ"
Gecenin temasına uygun kovboy tarzıyla boy gösteren ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarına: 'Western style LA night' (Western stili, Los Angeles gecesi) notunu düştü.
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BEĞENİ YAĞDI
Kombinini vintage takılarla taçlandıran ismin paylaşımlarına sevenlerinden 44 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorum geldi.