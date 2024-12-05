Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Süreç Film’in Kanal D’de ekrana gelen sevilen dizisi Yalan ile ilgili flaş bir karar alındı. Yalan dizisi ekran macerasını sonlandırıyor...

Elele Online

Elele Online
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Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalan dizisi yayın hayatına 27 Mayıs'ta başlamıştı.  Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Yalan dizisi ile ilgili flaş bir karar alındı. 

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Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 28 Aralık'ta ekranlara gelecek olan 30. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.

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Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. 

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Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.