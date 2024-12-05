Yalan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Süreç Film’in Kanal D’de ekrana gelen sevilen dizisi Yalan ile ilgili flaş bir karar alındı. Yalan dizisi ekran macerasını sonlandırıyor...
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Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalan dizisi yayın hayatına 27 Mayıs'ta başlamıştı. Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Yalan dizisi ile ilgili flaş bir karar alındı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 28 Aralık'ta ekranlara gelecek olan 30. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.
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Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.
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Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.